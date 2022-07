“Strada x Strada, nessun accenno dal Pd al lavoro svolto dalla Giunta e dagli uffici del Comune di Manfredonia”

E va bene l’inizio della campagna elettorale per la corsa ad un posto al sole a Roma, ma dire grosse fesserie prendendosi meriti non propri è davvero troppo. Ma tant’è, loro sono abituati a dire bugie ai cittadini. Parole e soltanto parole in campagna elettorale. Troviamo vergognoso il comunicato del Pd di Manfredonia che annuncia trionfante l’arrivo dei finanziamenti regionali del bando “Strada x Strada” per merito esclusivo di due loro rappresentanti politico-istituzionali, senza far il minimo accenno al lavoro tecnico ed amministrativo svolto dalla Giunta e dagli uffici del Comune di Manfredonia.

Correttezza ed onestà intellettuale, che loro tanto invocano, cercasi. Certamente va dato merito alla Regione Puglia per aver ideato e stanziato risorse per una delle criticità maggiori per i Comuni, ovvero la manutenzione della viabilità, ma omettere tutto il lavoro dall’amministrazione Rotice e necessario all’arrivo dell’assegnazione del finanziamento è a dir poco scandaloso.

La verità. Con Delibera di Giunta n. 14 dell’8 febbraio 2022 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica e avvio del procedimento per la richiesta di finanziamento del bando “Strada per Strada”, con una gran mole di elaborati tecnici ed economici elaborati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dall’Avv. Angelo Salvemini.

Così come la querelle sul finanziamento del Carnevale. Se non fosse stato presentato un valido progetto dall’amministrazione il finanziamento non sarebbe stato di certo assegnato. Cosa non da poco e non di secondo piano.

Noi siamo e saremo corretti (vedasi questione finanziamento carnevali storici , sempre citato dal nostro sindaco in tutti gli eventi e sui comunicati stampa), voi almeno imparate a dire la verità ai cittadini e riconoscere il lavoro altrui.

Le Liste Civiche “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni”