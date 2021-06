Strada per strada, la Regione stanzia 25 milioni alla Capitanata, 3 milioni per Foggia, 2 milioni per Cerignola, 1,5 milioni per Manfredonia e San Severo

100 milioni di euro saranno distribuiti ai 257 comuni pugliesi per il più grande piano stradale della storia Pugliese. 25 milioni alla sola capitanata per la rivalutazione del decoro e della sicurezza.

Foggia: 3,2 milioni

Cerignola: 2 Milioni

Manfredonia e San Severo: 1,5 milioni

San Giovanni Rotondo: 980 mila euro

San Marco in Lamis: 780 mila euro

Monte Sant’Angelo: 720 mila euro

Vieste: 580 mila euro

Tutti i lavori si dovranno concludere entro fine 2022, i comuni avranno 5 mesi di tempo per presentare i progetti, 6 mesi per indire le gare e 6 mesi per realizzare e rendicontare i lavori. La distribuzione delle risorse è stata valutata in base al numero degli abitati per il 55% e la superficie comunale per il 45%