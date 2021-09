Strada Litoranea S.P. 141. Barone (M5S): “I lavori di manutenzione devono prevedere la pista ciclabile. Non si può restare fuori dalla Ciclovia Adriatica”

La consigliera del M5S e assessora al Welfare Rosa Barone ha incontrato il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta per un confronto sulle strade in Capitanata e sulle ciclovie turistiche.

“Da tempo – dichiara Barone – sto seguendo i lavori di manutenzione della strada litoranea S.P.141, la ex strada statale delle Saline. Avevo già inviato una nota al presidente Gatta per sapere se nell’ambito degli interventi di manutenzione fosse prevista la realizzazione di una pista ciclabile sull’ arteria stradale per garantire che l’itinerario della Ciclovia Adriatica nella provincia di Foggia percorresse la fascia costiera adriatica da Manfredonia a Trinitapoli, in modo da contribuire, allo sviluppo turistico della zona. Nell’ambito del CIS Capitanata sono stati infatti previsti lavori di carattere strutturale che devono, anche per legge,prevedere la pista ciclabile. Parliamo di una zona di alto pregio naturalistico e paesaggistico, per cui è necessario realizzare la ciclovia. Il mancato adeguamento della Strada delle Saline SP 141, rischia di porre questa arteria, di rilevante interesse turistico e adiacente ad aree naturalistiche, al di fuori del tracciato della Ciclovia Adriatica, tanto che l’itinerario attuale, anche a causa dell’alto volume di traffico e dello scarso livello di protezione della strada litoranea SP141, segue strade più interne, lontane dal mare, dalle bellezze naturalistiche e dalle strutture ricettive. Il presidente Gatta, che ringrazio, mi ha assicurato che la Provincia farà la sua parte per rendere disponibili i rilievi, gli studi e le indagini necessarie per la definizione puntuale del tracciato della Ciclovia Adriatica per la parte di propria competenza. Continuerò a monitorare la situazione per far sì che le nostre strade diventino a ‘prova di ciclista’ e la Capitanata non perda questa opportunità di sviluppo”.