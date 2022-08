Strada dissestata in zona San Carlo: “le auto sono costrette a spostarsi sull’altra corsia”, la segnalazione di un lettore

Un lettore ci segnala che a Manfredonia in zona San Carlo più precisamente al bivio tra viale Giotto e viale Raffaello in prossimità del campo di calcio della San Carlo c’è una strada notevolmente dissestata che costringe le auto che la percorrono ad occupare la corsia opposta per evitare di distruggere la propria auto.

“Scrivo alla vostra redazione con la speranza che le autorità competenti possano risolvere questo problema per noi residenti di quella zona”