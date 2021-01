Storni al tramonto sul lago di Lesina, il bellissimo video di Paolo Tudisco

Storni al tramonto sul lago di Lesina, in video di Paolo Tudisco (pablophotoshot)

Lo storno comune (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758) è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia Sturnidae, originario dell’Eurasia, ma introdotto in tutti i continenti tranne che in America Meridionale e in Antartide. Lo storno è lungo circa 20 cm o poco più, ha un’apertura alare di circa 35 cm e pesa dai 70 ai 90 g.[3] Il suo piumaggio in estate è nero lucente con riflessi metallici violacei e verdi con le punte delle piume bianche, mentre in inverno il nero diventa meno brillante, i riflessi si attenuano e le punte bianche diventano più evidenti.[3] Il becco è aguzzo, giallognolo in estate, bruno in inverno, le zampe sono rossastre, la coda corta. L’unico carattere che differenzia i sessi è una macchia sulla base del becco che è azzurra nei maschi, rossastra nelle femmine. Fonte Wikipedia