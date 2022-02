Stornara: anziani coniugi trovati morti nella loro abitazione￼

Tragedia a Stornara dove i corpi senza vita di due anziani, marito e moglie, di 73 e 72 anni, sono stati trovati nella loro abitazione in via Lavello, nei pressi dello stadio comunale. Al momento del ritrovamento dei corpi nell’abitazione vi era un forte odore di gas: sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia. A scoprire i cadaveri dei coniugi è stata la figlia che vive a Stornarella. La donna aspettava i genitori per pranzo e non vedendoli arrivare si è recata a Stornara a casa dei genitori scoprendo cosa era accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di un possibile suicidio.