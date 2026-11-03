Storie di Sera, anticipazioni 2 novembre: dal caso Garlasco ai nuovi sviluppi sulla strage di Crans-Montana

Nuovo appuntamento con Storie di Sera, il programma di approfondimento condotto da Eleonora Daniele in seconda serata su Rai 1. La puntata di lunedì 2 novembre tornerà ad occuparsi di alcuni dei casi...

Nuovo appuntamento con Storie di Sera, il programma di approfondimento condotto da Eleonora Daniele in seconda serata su Rai 1. La puntata di lunedì 2 novembre tornerà ad occuparsi di alcuni dei casi di cronaca che continuano ad alimentare il dibattito pubblico, tra inchieste ancora aperte, sviluppi giudiziari e interrogativi rimasti senza risposta.

Particolare attenzione sarà dedicata alla strage di Crans-Montana, tornata al centro dell'attualità per una nuova udienza che coinvolge Jacques Moretti. Spazio anche al mistero delle spese mediche legate ai feriti del Constellation e al caso Garlasco, sul quale la trasmissione annuncia nuovi contributi video. Cosa emergerà dalla nuova udienza su Crans-Montana? Perché si continua a discutere dei feriti del Constellation? E quali novità verranno mostrate sul caso Garlasco?

Crans-Montana, nuova udienza per Jacques Moretti

Uno dei temi principali della puntata riguarderà la strage di Crans-Montana. La trasmissione seguirà infatti i nuovi sviluppi giudiziari che vedono protagonista Jacques Moretti, nuovamente chiamato a comparire davanti ai giudici di Sion. Si tratta di un passaggio particolarmente importante all'interno di una vicenda che continua a suscitare attenzione dopo molti anni.

Nel corso della serata verranno analizzati gli ultimi aggiornamenti e le questioni ancora aperte che riguardano l'inchiesta, cercando di fare chiarezza sugli aspetti che continuano ad alimentare interrogativi e discussioni.

Il caso dei feriti del Constellation resta senza risposte

Le anticipazioni di Storie di Sera annunciano anche un focus sulla vicenda del Constellation. In particolare la trasmissione proverà a capire perché la questione relativa alle spese mediche dei feriti non abbia ancora trovato una soluzione definitiva. Un tema che continua a far discutere e che coinvolge persone in attesa di risposte concrete.

Attraverso testimonianze e approfondimenti, il programma cercherà di ricostruire lo stato attuale della situazione e le ragioni che hanno portato al protrarsi della vicenda.

Caso Garlasco, i video inediti sul "lato oscuro" di Andrea Sempio

L'ultima parte della puntata sarà dedicata al caso Garlasco, uno dei più seguiti dalla cronaca italiana.

Secondo le anticipazioni, Storie di Sera mostrerà alcuni filmati inediti che promettono di aggiungere nuovi elementi di discussione sul conto di Andrea Sempio. I contributi video verranno utilizzati per approfondire aspetti già emersi nel dibattito mediatico e investigativo degli ultimi mesi.

Con una puntata interamente dedicata ai grandi casi di cronaca, Eleonora Daniele tornerà quindi ad accompagnare il pubblico attraverso storie e vicende che continuano a suscitare interesse e interrogativi nell'opinione pubblica italiana.