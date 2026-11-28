Storie di Manfredonia Storie di Manfredonia, usi, costumi e consuetudini

Un vecchio proverbio dice: “Paese che vai usanze che trovi”

STORIE DI MANFREDONIA

USI COSTUMI E CONSUETUDINI

A cura del Cav. Michelarcangelo SIMONE

Un vecchio proverbio dice: “Paese che vai usanze che trovi”.

Quando ero ragazzo ero affascinato dai racconti di mio padre. Durante la stagione fredda in particolar modo la sera, seduti intorno ad un braciere, mi facevo raccontare come si viveva a quei tempi e quali erano le oro consuetudini e le tradizioni del nostro popolo manfredoniano.

Manfredonia è uno dei tanti paesi dove l’aria dei “tempi nuovi” non è riuscita a sradicare del tutto le antiche usanze ed i riti tradizionali che la superstizione popolare ha lasciato germogliare negli animi per moltissime generazioni. Infatti le signorine non potevano uscire sole a zonzo, neanche quelle che erano fidanzate ufficialmente potevano andare col proprio fidanzato. Era loro permesso di uscire col fidanzato solo se accompagnate dalle madri o da altri parenti.

Quando partoriva un donna, se il neonato era maschio prendeva il nome del suocero, mentre se era femmina quello della suocera; nei parti successivi si accontentavano i genitori di lei. I figli venivano allattati dalla madre o in caso di necessità, con latte di asina o di mucca oppure da una balia. La mamma che per malattia o altro non allattava il proprio bambino, non era considerata una vera donna.

Nella famiglia il padre esercitava la massima podestà come al tempo dei Romani, dopo veniva la madre, i fratelli maggiori e così via. Il padre era l’unica fonte di guadagno in una famiglia. L’uomo, la cui moglie lavorava, era ritenuto un individuo dappoco. Era consentito alla donna attendere ai lavori casalinghi, nel lavare i panni, riempire l’acqua alla fontana, di cucito ed all’educazione dei figli.

Poiché il pane veniva confezionato in grandi pagnotte, e quindi era difficile tagliarlo, questo lavoro veniva svolto dal padre di famiglia ed in mancanza dalla moglie dal figlio maggiore. Oltre questo motivo ce n’era un altro, quello di onorare il padre e rispettarlo nei suoi diritti, anche durante il pranzo e la cena: il tutto era un rito patriarcale.

La Famiglia Patriarcale

Il medico veniva pagato a guarigione avvenuta ed il farmacista quando le possibilità finanziarie lo consentivano.

Il pane veniva fatto in casa ogni settimana in base alla necessità della famiglia e soprattutto in base alle esigenze economiche. Il cesto veniva foderato con un panno di lino o cotone grezzo ben infarinato. Il tessuto assorbiva l'umidità in eccesso e impediva all'impasto di attaccarsi all'intreccio del vimini o paglia intrecciata. Quando non si possedeva un forno a legna domestico, i cesti permettevano di trasportare comodamente le pagnotte già lievitate fino al forno comune del paese senza rovinarle. Arrivati al forno, il cesto veniva capovolto direttamente sulla pala di legno infarinata: si sfilavano cesto e panno, si incideva la superficie con un coltello e si infornava solo l'impasto

Il pane impastato in casa e messo nei cesti di vimini veniva portato al forno del paese

Anticamente i Manfredoniani mettevano in bocca al morto uno spicchio d’alio per allontanare i cattivi spiriti, che fu poi sostituito da una moneta, perché credevano che dovesse con questa pagare a Pantalone (Caronte) il nolo della barca per il passaggio del fiume Cerbalo (ora Cervaro = Cocito).

Quando moriva il marito, difficilmente la vedova si risposava e così il vedovo. In caso di morte di un parente, gli uomini portavano il lutto per tre anni e non si radevano la barba per un mese; le donne portavano il lutto fino a quando non si sposava il primo figlio o figlia.

Il lavoro artigiano veniva tramandato di padre in figlio,

L’alimentazione era nella maggior parte vegetariana (pane, patate, cicorie, cavoli, ceci, fagioli, lenticchie, etc.) e la carne un lusso. Il popolo mangiava carne ogni quindici giorni, oppure ogni mese.

La pulizia era sentita, ma l’agglomeramento e la coabitazione in piccoli ambienti non permetteva un ottima cura igienica, essendo le famiglie composte da circa cinque persone. Si osservava il digiuno, non si mangiava grasso nei giorni proibiti e si ascoltava la S. Messa prima di recarsi al lavoro.

Dalla Fondazione della città di Manfredonia fino al 1700, l’igiene della città veniva affidata alla buona educazione dei cittadini, i quali rispettavano le buone norme igieniche e sanità. L’Università non era fornita di fogne e pozzi neri. La fogna giunse a Manfredonia nel 1929. Tutti i cittadini avevano in casa un recipiente chiamato “u ruagne”, di modo che le donne erano costrette a recarsi al mare, al primo albeggiare, dove ne buttavano il contenuto e, quindi, lavavano il vaso. Nell’aria si sentiva un vociare, un chiamarsi l’una l’altra e poi una nenia, una specie di rito pagano, che accompagnava questi piccoli cortei attraverso le vie cittadine.

Le donne ricche facevano lavare la biancheria in casa, in grandi tini, dalle lavandaie e l’asciugavano sulle terrazze; le popolane, invece, provvedevano da sole a tali compiti, lavando la biancheria presso la battigia del mare, dove c’erano sorgenti di acqua dolciastra. Quindi la biancheria veniva asciugata dinnanzi ai terranei delle loro abitazioni. Purtroppo, ancora oggi troviamo qualche famiglia che spande la biancheria davanti alle proprie case.

Popolane in spiaggia a lavare i panni

Sui muri esterni delle case e nell’interno dei palazzi signorili c’erano, e si vedono ancora oggi al centro storico, cerchi metallici dove si mettevano fasci di legno resinoso o lucerne di creta o si legavano le redini di un animale. Al tocco dell’Ave Maria tutto cadeva nel silenzio, perché la gente difficilmente usciva più di casa. Cera molto rispetto per i vecchi e gli anziani come al tempo degli Spartani e deli Ateniesi. I figli prediletti erano i maschi, ai quali dopo la morte dei genitori andava quasi tutto il patrimonio. L’educazione era sentita allo stesso modo della fede. Era costume accendere falò alla vigilia di S. Michele, S. Matteo, S. Antonio, S. Giuseppe, S. Francesco, S. Lorenzo, S. Domenico, Madonna delle Grazie e Madonna di Siponto e mangiare le fave lessate il 13 dicembre per devozione a S. Lucia.

I falò di Santa Lucia

Le donne portavano una crinolina lunga fino ai piedi, corpetto con maniche lunghe, mutande oltre i ginocchi, calze fino alla coscia, scialle e un fazzoletto lungo in testa. Si ornavano con oro abbondante: bracciali ai polsi, anelli alle dita, catene al collo e orecchini. I loro capelli erano raccolti in trecce e sollevati a forma di cerchi concentrici, chiamati “Tuppo” erano costrette a rivolgersi a qualche vicina di casa, mentre le ricche signore avevano la propria parrucchiera che si chiamava “A Capellore”.

Pettinatura di donna con il “Tuppo”

Gli uomini indossavano una grande giubba di stoffa grossolana scura con cappuccio, o berretto o “coppola”, e cappello semplice, o cappello larga falda o tesa di colore chiara; calzoni larghi e corti fino al ginocchio, di velluto scuro o nero; camicia con collo rovesciato semplice; una fascia gialla o rossa in vita, calze di lana fino al ginocchio oppure corte, tenute ferme (dalla caviglia al ginocchio) per mezzo di fasce, scarpe senza tacchi, fatte di una suola e lacci. Differente era il modo di vestire da ceto a ceto, da mestiere a mestiere. Per proteggersi dal freddo i più abbienti usavano la cappa di colore nero (ampio e pesante mantello). Il pescatore adoperava una cinghia senza fibbia fatta da una striscia vecchia di rete che aveva ai fianchi due nodi(uno per parte) per proteggere dal malocchio.

Uomini del ‘900 con mantelli o cappa Un gruppo di pescatori del 1913 in piazza Diomede

In ogni famiglia si rispettava il venerdì, giorno in cui non si mangiava carne come pure nella settimana precedente la festa della Santa Pasqua ed alla vigilia di Natale; si faceva la vigilia il giorno prima di ogni festa (cioè non si mangiava carne, ma poca roba; pesce o baccalà. Il venerdì sera era un giorno nefasto (non si sposava, non si facevano alcun contratto, non si compravano beni mobili o immobili, ecc.) il numero 13 era sinonimo fortunato di buon influsso e di buon auspicio: il numero 17 era sinonimo di disgrazia. A tavola non si doveva essere in 13 perché ricordava il tradimento di Gesù; la civetta era considerata un uccello malefico ed ancora attualmente. Le donne gobbe che s’incontravano, portavano sfortuna non altrettanto i gobbi che arrecavano fortuna; bisogna guardarsi dagli sciancati, dagli zoppi, dagli strombi, dai guerci, ecc., cioè da tutti i segnali da Dio, ch’erano cattivi quindi portatori di mali.

I figli maschi che nascevano alla mezzanotte di Natale era detti lupi mannari, la femmine streghe. Si credeva allo “scazzamuriello” ossia al folletto o genio della casa, e si pensava che, chi fosse stato fortunato d’impadronirsi del berretto di costui, diventava ricchissimo perché il genio si sarebbe nesso a sua disposizione.

La tela di ragno era ritenuta un ottimo disinfettante contro le ferite come l’urina. Per guarire le slogature e le stincature si usava un impacco di garze, bianco d’uova e acqua tiepida. Per guarire dalle orecchie malate si usava il latte di donna da questa spruzzato dalla propria mammella sulla parte malata oppure accendendo un cono fatto da un pezzo di tela cosparsa di cera. Il grasso di gallina inzuccherato la malva, la cipolla e il pane cotti servivano per far maturare i foruncoli; l’infuso del marrobio guariva la malaria, a quei tempi molto diffusa, il decotto della malva serviva a curare la bronchite, il decotto della camomilla i dolori di pancia ed era anche un ottimo calmante contro i nervi, ecc. Per neutralizzare ogni influsso malefico bastava toccare un pezzo di ferro o un corno di osso oppure un ferro di cavallo.

Nella ricorrenza del due novembre le madri preparavano le “calze” (come ora per la Befana) piene di frutta, noci, castagne, mandorle, carrube, melecotogne e melegrane, che poi il bambino trovava al mattino legate al “varrone” (sbarra di ferro di varia lunghezza di cm. 60-100 terminante ad un estremo con un occhiello ed all’altro con un appendice che era il sostegno della metà porta d’ingresso) della porta; però i cattivi le trovavano piene di carbone. Si diceva che era la punizione dei morti data ai bambini discoli. Era anche tradizione preparare nella notte del primo novembre la tavola imbandita con pane ed acqua affinché si rifocillassero le anime sante del Purgatorio nel loro giro di visita alle case.

La calza che ricevevano i bambini il giorno La tavola imbandita il primo novembre ai dei morti morti del Purgatorio affinché si rifocillassero

A Natale si usava e si usa ancora mangiare il capitone, a Pasqua i caldarelli. La settimana Santa era il periodo più intenso per la Chiesa Sipontina. Nella settimana Santa non si concludevano affari, il commercio si fermava: tutto veniva rimandato per rispettare Gesù Cristo. Durante la settimana Santa le ragazze che andavano ad apprendere l’arte del cucito, si cimentavano in una vera e propria ara di canto. Queste ragazze, sedute davanti alle porte delle case delle proprie maestre, a piano terra, mentre lavoravano cantavano inni sacri in onore di Gesù Cristo. Le comitive di giovanotti si recavano ora qua ora là per ascoltarle. Ciò faceva che le cantatrici avessero più probabilità di maritarsi. Era costume che dal giovedì al mezzogiorno del sabato Santo le campane di tutte le chiese non suonassero, ossia restassero a riposo: questo riposo veniva dal popolo detto delle “campane attaccate”. La città tutta cadeva in un silenzio di tomba! A mezzogiorno del sabato suonavano le campane per annunciare il Cristo risorto e la festività pasquale. Allo scoccare del mezzogiorno da ogni angolo di strada sbucavano monelli armati di mazze che battevano dovunque e principalmente su latte e barattoli di stagno per scacciare il demonio il quale, secondo la credenza popolare, la morte di Gesù il Venerdì Santo e la Resurrezione, il demonio prendeva il sopravvento sulla terra. Per quasi un’ora questi monelli diventavano i veri padroni della città.

Dalla Fondazione della citta fino al 1930 non c’erano imprese edilizie che costruivano palazzi o pianterreni (sottani), ma maestri muratori. Questi maestri muratori, dopo aver concordato col proprietario il prezzo dell’appartamento, o del piano terreno, iniziavano i lavori. Quando la costruzione stava per svolere al termine e precisamente il giorno in cui veniva gettata la volta (lamia) era costume che il proprietario, dopo il lavoro, offrisse un lauto pranzo ai lavoratori e ai maestri muratori. Questo pranzo veniva chiamato il “Capocanale” (Il capo canale indicava la fine della volta, cioè che il lavoro era stato ultimato ma mancavano ancora da fare delle rifiniture. Capocanale era infine l’augurio che i muratori e lavoratori davano al padrone dell’appartamento).

Anni ‘20 Palazzo in Costruzione in Corso Manfredi di fronte la Farmacia Murgo

I carrettieri portavano un cappello circolare a falda tesa ed un laccetto per sottogola, orecchini alle orecchie, un grande fazzoletto rosso al collo, una lunga e larga sciarpa dai variopinti colori per cinghia, calze lunghe dai colori vivaci e scarpe di una sola suola con lacci di cuoio. Era di prammatica che ogni carrettiere avesse un cane bastardo piccolissimo e vivacissimo. Questo cane con il suo continuo abbaiare, teneva desto sia il padrone che il cavallo.

I carrettieri del ‘900

Il protettore dei carrettieri è San Matteo Apostolo. Durante le feste di San Matteo, di Sant’Antonio e della Madonna di Siponto si svolgevano dei palii ai quali partecipavano i carrettieri ed i loro cavalli. Questi palii si tenevano anche il 16 luglio in onore della Madonna.

Altre usanze esistevano a Manfredonia, ma per questione di spazio non posso citarli tutti e mi riservo di trattarli nei prossimi articoli che farò pubblicare.

Cav. Michelarcangelo SIMONE











