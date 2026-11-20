Storie al bivio Weekend, anticipazioni e ospiti 21 novembre Storie al bivio Weekend, anticipazioni e ospiti 21 novembre: Milly Carlucci e l'ex compagno di Guillermo Mariotto

Le anticipazioni di Storie al bivio Weekend del 21 novembre: ospiti Milly Carlucci, Miriam Candurro, Lucio Malan e l'esclusiva con Stefano Dominella, ex compagno di Guillermo Mariotto.

Nuovo appuntamento con Storie al bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta che torna sabato 21 novembre su Rai 2 con un mix di spettacolo, attualità e interviste esclusive. La puntata si preannuncia particolarmente ricca grazie alla presenza di ospiti provenienti dal mondo della televisione, della politica e dell'informazione, oltre a uno spazio dedicato a uno dei programmi più seguiti della stagione, Ballando con le Stelle.

Tra racconti personali, temi di stretta attualità e confronti in studio, non mancheranno momenti destinati a far discutere il pubblico. Chi saranno gli ospiti della puntata del 21 novembre? Cosa racconterà l'ex compagno di Guillermo Mariotto? E quali temi verranno affrontati da Monica Setta?

Milly Carlucci e l'esclusiva sul "Mariotto segreto"

La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato a Ballando con le Stelle, uno dei programmi di punta del sabato sera di Rai 1.

Protagonista sarà Milly Carlucci, intervistata da Pietro Capella per ripercorrere gli ultimi sviluppi del talent show. In studio si commenterà inoltre il botta e risposta che nelle ultime settimane ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso, con gli interventi di Beppe Convertini, Elena Morali, Samanta Togni, Sofia Bruscoli e della giornalista Francesca Angeleri.

Uno dei momenti più attesi sarà però l'intervista esclusiva a Stefano Dominella, ex presidente di Alta Roma ed ex compagno di Mariotto per sedici anni. Davanti alle telecamere di Monica Setta, Dominella racconterà aspetti inediti e privati del celebre stilista e giudice televisivo, offrendo un ritratto lontano dai riflettori.

Miriam Candurro ospite insieme a Lucio Malan

Tra gli ospiti principali della puntata ci sarà anche Miriam Candurro, volto molto amato dal pubblico grazie al ruolo di Serena Cirillo nella soap Un Posto al Sole.

L'attrice parlerà del suo nuovo progetto dedicato ai giovani di Caivano, attraverso una serie di corsi di recitazione pensati per offrire occasioni di crescita e formazione ai ragazzi del territorio.

Spazio poi all'attualità con Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, e Marco Granelli, presidente di Confartigianato. Al centro del confronto ci saranno la manovra economica e il dibattito sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 13 anni previsto dal decreto sicurezza.

Dal Natale dei rincari all'intervista a Carlo Sangalli

Nella seconda parte della trasmissione si parlerà anche degli aumenti previsti in vista delle festività natalizie.

In studio interverranno Ylenia Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio alla Camera, e Vincenzo Rienzi del Codacons, che analizzeranno i possibili rincari legati ai viaggi, ai voli e ai prodotti tipici del periodo natalizio.

A chiudere la puntata sarà l'intervista a Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che offrirà una panoramica sul momento economico vissuto da imprese e commercianti.

L'appuntamento con Storie al bivio Weekend è fissato per sabato 21 novembre alle ore 15:30 su Rai 2, con una puntata che alternerà spettacolo, cronaca e temi di grande attualità.