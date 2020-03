Stop alla primavera, la prossima settimana torna l’inverno. L’ipotesi prende corpo

Inverno e primavera rischiano seriamente di scambiarsi di ruolo quanto meno nelle prime battute della bella stagione: dopo una stagione invernale da dimenticare, spesso mite e avara di neve, la primavera potrebbe esordire clamorosamente con freddo e neve fino a quote bassissime e addirittura sulle coste.



Secondo una ipotesi non ancora confermata, l’ondata di freddo giungerà in Italia tra lunedì 23 e mercoledì 25. Aria gelida proveniente dalla Russia si incamminerà verso il Mediterraneo e potrebbe raggiungere le regioni adriatiche proprio nella giornata di martedì 24 causando un vero e proprio crollo termico e soprattutto nevicate copiose fino a quote bassissime. L’instabilità e il primo netto calo termico potrebbero manifestarsi già nella giornata di lunedì.

L’ondata di gelo potrebbe giungere sull’Italia nel momento peggiore sotto due aspetti fondamenti: l’agricoltura e l’epidemia del coronavirus.