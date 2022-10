Stop alla pesca dei ricci di mare: “Stanno scomparendo”

Tre anni di stop alla pesca dei ricci di mare.

Questa è la proposta del consigliere regionale pugliese Pagliaro.

«I ricci di mare sono ormai quasi estinti nel nostro mare e per consentirne il ripopolamento non c’è altro modo che fermarne la pesca per tre anni. È quanto prevede la proposta di legge che ho predisposto e presentato dopo aver ascoltato biologi ed esperti, e che è stata sottoscritta da venti colleghi di tutte le forze politiche, che condividono il mio allarme e la volontà di un’azione forte che preservi la sopravvivenza dei ricci di mare».