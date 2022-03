Stop alla distribuzione di alcolici russi, la Mebimport opera anche in Capitanata

La Mebimport, azienda di Leverano tra le più importanti della distribuzione del food&beverage nel Mezzogiorno d’Italia, ha disposto lo stop alla vendita e alla distribuzione di tutte le bottiglie di alcolici prodotte inIl Gruppo Mebimport – si legge in una nota diffusa- disapprova l’attacco militare in Ucraina e sostiene tutti coloro che manifestano pacificamente il loro dissenso al conflitto bellico. Nonostante tali prodotti costituiscano un indotto importante per l’intero Gruppo – spiega l’imprenditore salentino Maurizio Zecca – si ritiene opportuno in questo momento storico salvaguardare i valori etici ispirati alla pace e alla serenità dell’intera umanità”.