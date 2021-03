Fino a Pasqua in ospedale solo le urgenze. A deciderlo è la regione Puglia motivando la scelta con la necessità di potenziale la rete Covid. In totale al momento sono disponibili 3623 posti letto in Puglia nei reparti Covid di cui 569 in intensiva e sub intensiva + 80 posti temporanei creati per la situazione dalla Regione Puglia.