“Sto male”. Nervi a fior di pelle al GF Vip 7: è successo dopo la diretta

L’ultima puntata del GF Vip 7 ha regalato diversi colpi di scena, primo fra tutti l’ingresso di Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria che ha mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi. Dopo di lei, a varcare la porta rossa sono stati Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Luciano Punzo. Oltre ai nuovi concorrenti, però, c’è stato un episodio approfondito da Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi Matteo Diamante ha pubblicato diverse storie all’indirizzo dell’amico George Ciupilan. L’ex naufrago si è detto deluso dal gieffino, che considera come un fratello: “Ha detto che ‘mi conosce’ e che sono un amico in comune con Nikita. Ma ragazzi stiamo per caso scherzando? La verità è che io e lui abbiamo passato gli ultimi 3 anni di vita insieme. Eravamo come fratelli, era il mio fratellino e guai a chi me lo toccava. Siamo diventati i fratelli che non abbiamo mai avuto. Prima di entrare gli dissi: ‘Guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene ma lei è la mi ex storica e fidati che potresti innamorarti è matematica’. E adesso sono uno che conosce”.

Dopo la visione di alcuni estratti delle storie di Matteo Diamante, George Ciupilan ha pensato che l’amico è deluso e geloso al tempo stesso perché lui nella casa del GF Vip si è avvicinato troppo a Nikita. Questa versione distorta dei fatti ha mandato su tutte le furie Nikita ed ha fatto entrare in crisi George. “Non mi allontano da Nikita perché è una bella persona. Non andrò oltre, ma non mi allontano. Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace. – ha confessato George ad Antonino Spinalbese dopo la puntata -. Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà. Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto. No, non è proprio il mio migliore amico”.