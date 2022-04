Stile sostenibile con l’upcycling

La passione sin da piccolo per la moda e lo stile porta Emanuele Pepe a muovere i primi passi nella moda con un approccio inconsueto.

“Dal 2018 le mie prime creazioni si esprimono attraverso il processo dell’ upcycling.”

Si tratta di una trasformazione creativa che va oltre la funzione d’uso originaria e crea oggetti e capi con un valore superiore rispetto a quelli di partenza, da qui la giustificazione del suffisso UP.

Si da così una seconda vita a capi ormai ritenuti “fuori” moda, creando una vera e propria storia singolare per ogni articolo che risulta in tal modo espressione di un processo volto a migliorarlo e a renderlo contemporaneo.

Sono diverse le tecniche che EP5 utilizza e in cui il designer si cimenta, dalla tintura a mano, alla pittura, si destrutturano capi eleganti e per occasione speciale per poi ricucirli a mano.

Afferma lo stilista:

« Vedo gli abiti come se fossero delle tele.

Non mi reputo un designer o stilista, non avendo studiato scuole specifiche o corsi di moda, ma un creativo con tanta voglia di crescere e dare nel mio piccolo un contributo nel mondo green e della sostenibilità ».

Nel frattempo sono già molte le celebrities che si sono avvicinate al brand che è apparso nei look di alcuni personaggi della televisione e della musica oltre che di veri fan del progetto qual l’attrice Loredana Cannata, il cromatologo Ubaldo Lanzo e Nathalie Rapti Gomez.