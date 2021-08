“Stelle Amore” la nuova canzone fresca e spensierata di Filomena Giovanditto, il video

La canzone “Stelle Amore” della cantante di Manfredonia Filomena Giovanditto è una manifestazione di buona spensieratezza, quella che ci fa ambire alle stelle e al ridere “genuinamente”.

Allegria, sana energia, spontaneità: queste le frecce da scoccare verso un cielo di stelle che brilla a ritmo con noi.

Stelle-Amore, due parole che sprigionano mondi sconfinati e accessibili a tutti: tutti possiamo guardare le stelle e tutti possiamo amare, non esistono distinzioni, il cielo è tutt’uno e guardarlo non ha alcun costo, c’è una stella per tutti su cui proiettare i propri desideri e l’amore scorre in tutti noi con le sue più varie e personali interpretazioni.

“Ho voluto accostare queste due parole per dare più forza alla loro unione. Inizialmente con amore era come se mi riferissi a qualcuno, chiamandolo con questo appellativo, ma quando ho cominciato a far ascoltare il pezzo alle persone intorno a me ho notato che questo accostamento iniziale non era accaduto a caso e a loro veniva naturale dire “stelle e amore” dando alla parola amore il significato di sentimento. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, in realtà era già nella mia testa. Ho deciso comunque di restare fedele all’idea iniziale, perché mi ha catturato l’idea di creare un vero e proprio mondo a sé, il pianeta “Stelle Amore” tenendo comunque vivo tutto ciò che ci si può immaginare con queste due parole, in fondo nelle canzoni ci si deve immedesimare e ognuno deve poter dare un suo prezioso significato.” le parole dell’artista.

Questa canzone dal ritmo allegro e spensierato è portatrice di un messaggio molto importante e cioè che per divertirsi non c’è bisogno di farsi del male ambendo a desideri vuoti e pericolosi e questo nella realtà dei giovani d’oggi accade troppo spesso. Recuperare le sane ambizioni, la buona fantasia e il sano divertimento, è quello che andrebbe fatto! “Il pensiero fisso che non mi passa” è “ridere senza regole” in “questa vita che corre e che va e non è lì per sempre”.

Una vera rivelazione questa canzone fresca e spensierata! Da ascoltare.

Testo e musica: Filomena Giovanditto

Arrangiamento e Mastering: Alex Zuccaro

Special guest: Leonardo Pio Paglione

Coreografia: Antonio Albrizio & Nicole Cataleta

Make up artist: Lucia Giovanditto