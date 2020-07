Send an email

“Ebbene, con grandissima gioia, il mio ultimo film è finalmente disponibile su Prime Video negli USA e in UK ma acquistabile/noleggiabile ovunque (noleggio a 1,99€; acquisto a 2,99€). Insomma, lo potete vedere.

Un traguardo prestigiosissimo per questo mio ultimo film e un altro tassello importante per me. Buona visione!”

Stefano Simone su Facebook