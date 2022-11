Stasera in TV: programmi e film da non perdere di venerdì 4 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi venerdì 4 novembre.

Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1

In un’appassionante sfida musicale, il pubblico assisterà alle incredibili trasformazioni degli artisti in gara, pronti a esibirsi rigorosamente dal vivo e a calarsi nei panni delle più grandi star della musica.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

L’ufficiale di Los Angeles Daniel Harrelson cerca di instaurare un equilibro tra l’essere fedele al proprio lavoro e il rapporto con gli amici con cui è cresciuto nelle strade della città e per i quali la polizia è considerata loro nemica.

La scelta di Maria, ore 21:20 su Rai 3

Il docu-film racconta la vicenda politica, sociale e soprattutto umana che c’è dietro la nascita del Milite Ignoto. Maria Bergamas, madre di un fante italiano disperso sul fronte della Prima Guerra Mondiale, scelse tra undici bare con le salme di soldati non identificati quella del Milite Ignoto che venne poi tumulato il 4 novembre 1921 all’Altare della Patria dove, ancora oggi, esattamente dopo 100 anni, è vegliato senza sosta dai militari di tutte le armi che, a turno, rendono onore al soldato senza identità, simbolo di unità del paese.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Viola come il mare, ore 21:20 su Canale 5

Ultima puntata della fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, ore 21:20 su Italia 1

Un gruppo di terroristi colpisce nel cuore di Mumbai, in India, assaltando il Taj Mahal Palace Hotel. Tra gli spari e il caos, uno chef coraggioso e un suo assistente rischiano la vita per cercare di proteggere gli ospiti.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Masterchef Italia 11, ore 21:30 su TV8

Undicesima stagione del programma dove gli aspiranti chef dovranno sorprendere i giudici con le loro creazioni.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.

I Mercenari, ore 21:21 su Rai 4

Un gruppo di professionisti delle armi e del combattimento corpo a corpo,guidati da Barney Ross, viene chiamato per porre fine alla dittatura di un sanguinario generale in un’isola del Centro America.

La poliziotta fa carriera, ore 21:05 su Cine34

Gianna si arruola nella polizia femminile, ma gli inizi non sono incoraggianti: la ragazza è infatti più bella che brava.

Tutankhamon: Storia di un tesoro maledetto, ore 21:15 su Focus

Nel 1922 l’archeologo britannico Howard Carter scoprì intatta la tomba del faraone Tutankhamon. A far parlare di questa scoperta non solo il fascino dei tesori inestimabili che conteneva, ma sono stati soprattutto gli strani eventi accaduti dopo la sua apertura a rendere questo evento un vero mito: 27 morti inspiegabili, incidenti, malattie che portava a pensare a una maledizione abbattutasi sulla squadra di archeologi.