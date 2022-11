Stasera in TV: programmi e film da non perdere di venerdì 11 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi venerdì 11 novembre.

Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1

Carlo Conti torna con un nuovo appuntamento del suo show dove alcune celebrità cambiano identità per sviluppare performance superlative.

Italia-Spagna, ore 21:00 su Rai 2

Match di qualificazioni per i prossimi Mondiali di basket del 2023 per la Nazionale azzurra. Dura prova per gli uomini di Pozzecco.

Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella, ore 21:20 su Rai 3

Docufilm sul famoso uomo politico venuto a mancare qualche anno fa.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del nostro territorio.

Quo Vado?, ore 21:20 su Canale 5

Un uomo (Checco Zalone) che vive ancora con la famiglia, per timore dell’indipendenza, viene costretto a cambiare la propria vita e doversi adattare ad ogni lavoro, anche i più improbabili e pericolosi.

Shooter, ore 21:20 su Italia 1

Tre anni dopo una missione che è costata la vita al suo compagno, l’ex tiratore scelto Swagger viene ricontattato da dei militari. Convinto a tornare in servizio dalla notizia di un complotto contro il presidente, il patriota cade in una trappola.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più seguiti degli ultimi anni, dove vengono analizzate dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Masterchef Italia 11, ore 21:30 su TV8

Undicesima stagione del reality in cui i concorrenti si sfidano ai fornelli.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Maurizio Crozza torna con un nuovo appuntamento del suo programma dove analizza l’attualità tra mille risate.

Trappola in alto mare, ore 21:19 su Rai4

Due militari folli si impossessano di una nave da guerra americana, ma a bordo, con le mansioni di cuoco, si trova un Navy SEAL.

La poliziotta della squadra del buon costume, ore 21:05 su Cine34

Film del filone della commedia sexy all’italiana che vede una poliziotta costruirsi una carriera negli anni 70, nonostante viva in un mondo maschilista ed arresti per sbaglio il proprio diretto superiore.