Stasera in TV: programmi e film da non perdere di sabato 5 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi sabato 5 novembre.

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Tredici vip in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia.

Blue Bloods, ore 21:20 su Rai 2

New York. Gli uomini della famiglia Reagan da generazioni lavorano come poliziotti presso il New York City Police Department. Frank Reagan è il capo del dipartimento, ruolo che precedentemente era stato ricoperto anche da suo padre Henry.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Mario Tozzi torna alla conduzione del programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta. Una tappa della puntata di oggi sarà Mattinata con i suoi panorami e le sue risorse naturalistiche e minerarie.

Pearl Harbor, ore 21:20 su Rete 4

Sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, prima dell’attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor, due piloti si innamorano della stessa donna.

Tu si che vales, ore 21:20 su Canale 5

In prima serata il talent show condotto da Belen Rodriguez e con giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Cattivissimo Me, ore 21:20 su Italia 1

La fama di cattivo del ladro Gru è in ribasso, soppiantata dalla presenza del giovane malfattore Vector. Decide allora di compiere un’impresa memorabile: rubare la luna.

Speciale Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce una puntata speciale del contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Snowpiercer, ore 21:30 su TV8

Durante una nuova era glaciale causata da un esperimento fallito, un gruppo di sopravvissuti viaggia su di un treno speciale che non si ferma mai. Le differenze fra i passeggeri, però, portano presto alla rivolta.

Scomparsa – Il caso Ragusa, ore 21:25 su Nove

Per il ciclo “Nove racconta” questa volta il focus è sulla scomparsa di Roberta Ragusa.

L’uomo sul treno, ore 21:20 su Rai 4

Un assicuratore, Michael, salito su un treno, viene contattato da un misterioso sconosciuto che lo costringe a scoprire l’identità di un passeggero nascosto sul mezzo, pena la morte di tutti i viaggiatori.

Grandi magazzini, ore 21:05 su Cine34

Il direttore di un grande centro commerciale di Roma è alle prese con una serie di bizzarre vicende: un vecchio attore che non riesce a pronunciare la battuta giusta, un uomo eccentrico vincitore di un premio e con uno scambio di persona.

Nightmare 4 – Il non risveglio, ore 21:00 su Warner TV

Sopravvissuta alla strage di adolescenti avvenuta per mano di Krueger, la giovane Kristen è vittima di terribili incubi. Insieme all’amica Alice, la ragazza sperimenta una tecnica onirica per sconfiggere il terribile mostro.