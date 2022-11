Stasera in TV: programmi e film da non perdere di mercoledì 9 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi mercoledì 9 novembre.

Cena con delitto – Knives Out, ore 21:25 su Rai 1

Un investigatore e un soldato si recano in una lussureggiante tenuta per interrogare gli eccentrici parenti di un patriarca morto durante le celebrazioni del suo ottantacinquesimo compleanno.

Addio al nubilato, ore 21:20 su Rai 2

Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko festeggiano insieme l’addio al nubilato di una loro amica che però non si presenta sul luogo dell’appuntamento, ma lascia degli indizi. Le quattro amiche si lanciano in una caccia al tesoro in giro per la città.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali condotto da Veronica Gentili.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Ritorna il varietà in cui alcuni comici si esibiscono con il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:20 su Italia 1

Costretto all’esilio e venduto come schiavo a causa di un amore proibito, Ercole deve utilizzare tutti i suoi poteri per combattere una battaglia decisiva.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

X Factor 2022, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del famoso programma condotto da Francesca Michielin.

Joker – Wild Card, ore 21:25 su Nove

Nick Wild è una guardia del corpo di Las Vegas incapace di controllare la propria dipendenza dal gioco d’azzardo. Dopo aver steso al suolo un delinquente allo scopo di difendere un caro amico, l’uomo entra nel mirino della criminalità organizzata. Il malvivente colpito è infatti figlio di un capo della mafia locale.

Basic Instinct, ore 21:14 su Iris

Il detective Nick Curran sta indagando su un omicidio. L’arma del delitto è un punteruolo da ghiaccio e la principale sospettata è una scrittrice di successo. Nel corso delle indagini l’uomo intraprende anche una relazione con la donna.

I Goonies, ore 21:07 su TwentySeven

Un gruppo di ragazzi trova la mappa del tesoro di Willie l’Orbo, un pirata del XVII secolo, e decide quindi di ritrovarne l’oro per salvare il quartiere dal progetto di riqualificazione urbana che sta per separarli.

Miss Detective, ore 21:24 su La5

Gracie Hart è un agente F.B.I. con un carattere da maschiaccio in un corpo da favola. Quando si viene a scoprire che un gruppo di terroristi vuole sabotare il concorso di Miss America, Gracie è l’unica tra gli agenti in servizio a potersi infiltrare.