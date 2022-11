Stasera in TV: programmi e film da non perdere di mercoledì 2 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi mercoledì 2 novembre.

L’Eredità, ore 21.20 su Rai 1

Il game show condotto da Flavio Insinna andrà in onda in prima serata per un appuntamento all’insegna della beneficenza a favore di Unicef.

Burraco fatale, ore 21.20 su Rai 2

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro amiche con in comune la passione per il burraco. Dopo essersi qualificate, decidono di prendere parte ad un torneo nazionale di burraco, durante il quale tornaranno a credere nell’amore.

Chi l’ha visto?, ore 21.20 su Rai 3

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli, che tornerà a occuparsi della storia di Marzia, sparita l’8 marzo e ritrovata senza vita in un casolare abbandonato.

Controcorrente, ore 21.20 su Rete 4

Veronica Gentili torna con il suo programma in prima serata per analizzare insieme ai suoi ospiti quali potranno essere le prime mosse del governo guidato da Giorgia Meloni.

070, ore 21.20 su Canale 5

Secondo appuntamento con la festa per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di Renato Zero.

La piccola boss, ore 21.20 su Italia1

Jordan, rampante magnate della tecnologia quotidianamente tormenta dalla propria assistente April, torna magicamente tredicenne proprio poco prima di un importante evento aziendale.

Spider-Man: Homecoming, ore 21.15 su CIELO

L’Uomo Ragno decide di chiedere aiuto al proprio mentore: il miliardario Tony Stark, alias Iron Man. La situazione si complica quando il criminale noto come Avvoltoio comincia a seminare il panico in città.

Interstellar, ore 21.04 su Canale 20

In un futuro non precisato, un drastico cambiamento climatico colpisce duramente l’agricoltura. Il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere ed un gruppo di scienziati è intenzionato ad attraversare lo spazio per trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo.

La leggenda di Beowulf, ore 21.15 su ITALIA 2

In un’epoca persa nella notte dei tempi e segnata dal sangue dei guerrieri che la popolano, Beowulf, eroe scandinavo, viene coinvolto nella liberazione del re dell’antica Danimarca dal terribile Grendel, un essere dalle forme mostruose.

Due settimane per innamorarsi, ore 21.10 su LA5

George Wade, affascinante e favolosamente ricco, ha bisogno di un nuovo avvocato per la società che gestisce insieme al fratello Howard, la Wade Corporation. D’abitudine il giovane assume belle ragazze con scarso talento, che alla fine combinano qualche guaio.

Sleepers, ore 21.00 su IRIS

17 Hell’s Kitchen, East Side di Manhattan, estate del 1966. Quattro ragazzi, Lorenzo, Michael, John e Tommy, compiono una bravata ai danni di un venditore di hot dog causando quasi la morte di un anziano all’uscita della metropolitana. Condannati a 18 mesi di riformatorio, i ragazzi escono dalla terribile esperienza particolarmente provati nell’animo e decidono di vendicarsi 10 anni dopo.