Stasera in TV: programmi e film da non perdere di martedì 8 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi martedì 8 novembre.

Divorzio a Las Vegas, ore 21:25 su Rai 1

A diciott’anni Lorenzo ed Elena si incontrano in una vacanza studio in America, si sposano per gioco e non si vedono per vent’anni. Oggi Elena sta per sposarsi: prima però deve tornare a Las Vegas con Lorenzo e divorziare.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer alla conduzione del programma dove si parla di politica, attualità e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Il diritto di opporsi, ore 21:20 su Canale 5

L’avvocato Bryan Stevenson affronta il caso di Walter McMillian, condannato a morte per omicidio nonostante le prove che dimostrano la sua innocenza. Tra episodi di razzismo e manovre legali, Stevenson lotta per la vita di McMillian.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris conduce questo talk politico, dove viene trattata l’attualità e la situazione italiana.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del famosi reality dove alcune coppie vip viaggiano per il mondo.

Outlander – L’ultimo vichingo, ore 21:25 su Nove

Il destino del popolo di re Rothgar è sconvolto dall’arrivo di una misteriosa navicella spaziale. A bordo ci sono Kainan, un guerriero proveniente da Outland, e Moorwen, un terribile mostro assassino.

L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo, ore 21:13 su 20

T. Striker viene arruolato nella prima missione spaziale commerciale, ma lo attendono problemi tecnici che mandano la nave Mayflower One lontano dalla rotta.

Pane amore e…, ore 21:10 su Rai Movie

Il maresciallo Carotenuto, lasciata l’arma dei carabinieri, torna alla natia Sorrento, accolto al suo arrivo dal fratello parroco della cittadina e dal corpo dei vigili urbani.

Grease, ore 21:08 su TwentySeven

Una brava ragazza e un duro si rivedono all’ultimo anno delle superiori, in questo celebre musical ambientato negli anni cinquanta.