Stasera in TV: programmi e film da non perdere di martedì 1 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi martedì 1 novembre 2022.

Sopravvissuti, ore 21:25 su Rai 1

Si conclude stasera Sopravvissuti, la fiction in 6 puntate e 12 episodi con protagonista Lino Guanciale. In prima serata su Rai 1 vanno in onda gli episodi Fantasmi ed Espiazione.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

In questa puntata i ragazzi, oltre alla prima verifica, si dedicheranno anche al cinema con la visione del film Pane, amore e fantasia.

cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione dove vengono trattati temi sociali e di politica.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Bel Paese.

Bayern Monaco-Inter, ore 21:00 su Canale 5

Ultima della fase a gironi di Champions League tra i tedeschi e i nerazzurri.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento in prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità del programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del reality in cui i concorrenti viaggiano per il mondo.

The Expatriate – In fuga dal nemico, ore 21:25 su Nove

Un ex agente della CIA e la figlia si trovano in pericolo. Nonostante il loro rapporto distante, dovranno proteggersi l’un l’altra.

Real Steel, ore 21.20 su RAI4

In un futuro in cui la boxe tra robot è uno sport popolare, un ex pugile crede di aver trovato un vero campione in un robot che è stato scartato. Mentre lavora per portarlo al successo, scopre di avere un figlio di 11 anni che desidera conoscere suo padre.