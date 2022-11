Stasera in TV: programmi e film da non perdere di lunedì 7 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi lunedì 7 novembre.

Tutto per mio figlio, ore 21:25 su Rai 1

Un allevatore di conigli decide di non piegarsi alle richieste di pizzo della camorra per dare un esempio morale al figlio.

School of Mafia, ore 21:20 su Rai 2

Nino Frassica ed Emilio Solfrizzi sono i protagonisti di questa commedia dove tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per prendere lezione di criminalità organizzata.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia in questo programma condotto da Nicola Porro.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Torna il GF Vip 7 con i suoi protagonisti, pronti a intrattenere il pubblico.

Operazione 6/12 – Attacco al presidente, ore 21:20 su Italia 1

Durante le celebrazioni del 6 dicembre, giorno dell’indipendenza finlandese, un gruppo terroristico assalta il Palazzo Presidenziale. L’agente dei servizi segreti Max Tanner deve scoprire chi è l’autore dell’attacco e fermarlo.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Nuova puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore i protagonisti della serie TV italiana più famosa e amata degli ultimi anni.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.

Mad Max – Fury Road, ore 21:15 su 20

In un futuro apocalittico, l’Australia è ormai un paese totalmente deserto e desolato dove tutti lottano furiosamente per sopravvivere. Max, un ex poliziotto solitario ed ossessionato dalla perdita della famiglia avvenuta durante i primi giorni del collasso globale, viene catturato dai Figli della Guerra, un’armata di guerrieri assetata di sangue.

Colpo grosso al drago rosso, ore 21:08 su TwentySeven

Due detective combattono un gangster di Hong Kong e i suoi scagnozzi dopo l’esplosione di una bomba all’ambasciata degli Stati Uniti.

Tu la conosci Claudia?, ore 21:06 su Cine34

Claudia e Giovanni sono in piena crisi matrimoniale. La donna è convinta che concentrandosi nell’aiuto agli altri riuscirà a risolvere il problema e ruba quindi dallo studio della propria psicanalista la cartella di un altro paziente: Giacomo. Tra i due inizia una frequentazione amicale. Aldo, un ex amante di Claudia, è ossessionato da Giovanni, il quale, vedendo la moglie spesso assente, inizia a sospettare. La situazione precipita in un divertentissimo gioco di equivoci.