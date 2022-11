Stasera in TV: programmi e film da non perdere di giovedì 3 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi giovedì 3 novembre.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: su Rai 1 alle 21.25

In tribunale, Malinconico conosce per caso dell’ingegnere Romolo Sesti Orfeo che gli racconta di essere riuscito a mettersi nelle tracce dell’assassino del figlio.

Che c’è di nuovo, su Rai 2 alle 21.20

Un’approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo. Una sorta di giuria, composta da quattro ospiti fissi, viene sottoposta a interviste e reportage.

Amore criminale, su Rai 3 alle 21.25

Sin dal 2007, anno della prima messa in onda, il format ha uno scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne. La redazione del programma accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana.

Dritto e Rovescio, su Rete 4 alle 21.25

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

Grande Fratello Vip, su Canale 5 alle 21.43

Secondo appuntamento settimanale del programma condotto da Alfonso Signorini.

Transporter: Extreme, su Italia 1 alle 21.21

L’ex agente delle forze speciali Frank Martin diventa l’autista della famiglia del ministro Billings. Quando il figlio del ministro viene rapito, Frank farà di tutto per salvarlo.

Roma-Ludogorets, su TV8 alle 20.55

La Roma affronta tra le mura amiche il Ludogorets nell’ultima partita della fase a gironi di Europa League.

Only Fun – Comico Show, su Nove alle 21.35

Prepariamoci a ridere con i migliori comici italiani, cabarettisti, imitatori al Teatro Galleria di Legnano, in uno spettacolo presentato da Elettra Lamborghini e i PanPers, duo formato da Andrea Pisani e Luca Peracino.

San Andreas, su 20 alle 21.12

Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles. Il sismologo Lawrence Hayes, con il suo allievo Kim Park, scopre uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover. Mentre fanno le loro rilevazioni, quest’ultimo nota un grande picco magnetico che pochi secondi dopo viene seguito da un forte terremoto.

Arma Letale 2, su Iris alle 21.10

Riggs e Murtaugh devono proteggere il testimone di un processo per traffico internazionale di droga, che fa capo a un boss protetto dall’immunità diplomatica.