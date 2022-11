Stasera in TV: programmi e film da non perdere di domenica 6 novembre 2022

La guida dei programmi e delle trasmissioni che andranno in onda sui canali in chiaro, in prima serata, oggi domenica 6 novembre.

Mina Settembre, ore 21:25 su Rai 1

Serie TV tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma di Settembre”.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie TV americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma dove, oltre alle interviste, vengono affrontati diversi temi che vanno dalla cultura e attualità fino alla politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce questo nuovo talk show in cui tratta vicende legate alla politica italiana, intervistando diverse personalità politiche.

Il richiamo della foresta, ore 21:20 su Canale 5

Dal classico letterario di Jack London, la storia di Buck, un cane dal cuore d’oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia in Alaska.

Le Iene presentano: Inside, ore 20:30 su Italia 1

Nuovo spazio dedicato a la redazione de Le Iene per approfondire nel dettaglio alcuni temi.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Cani sciolti, ore 21:30 su TV8

Due agenti, entrambi infiltrati in un cartello della droga messicano ma ignari l’uno dell’identità dell’altro, vengono abbandonati al loro destino dopo il fallimento della missione, e devono lottare per sopravvivere.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove

Nuova edizione del reality in cui alcuni contadini dovranno scegliere alcune donne con cui convivere in una fattoria.

Il principe delle donne, ore 21:07 su TwentySeven

Un pubblicitario di successo, nonché grande seduttore, è circondato dalle sue conquiste e si gode la vita. Durante una campagna per un profumo, inizia a frequentare una collega che gli fa cambiare idea sull’amore.

Fantozzi – Il ritorno, ore 21:06 su Cine34

Nono capitolo della saga di Fantozzi, che, a causa della mancanza di posti in paradiso, viene rispedito sulla terra, dove potrà riprendere a vivere come se non fosse successo nulla.