Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 23 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 23 ottobre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 Estranei – Stagione 1 Episodio 5
RAI3
21.20 Romanzo criminale – Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
RETE4
21.30 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA
21.25 Senza rimorso
TV8
21.40 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 Shazam!
CIELO
21.20 Come ti ammazzo il bodyguard
27
21.15 Il dottor Zivago
34
21.00 Sapore di mare
ITALIA2
21.10 Night Swim