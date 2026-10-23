Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 23 ottobre

Redazione23 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 23 ottobre

RAI1

21.30 The Voice Senior

RAI2

21.20 Estranei – Stagione 1 Episodio 5

RAI3

21.20 Romanzo criminale – Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

RETE4

21.30 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA

21.25 Senza rimorso

TV8

21.40 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 Shazam!

CIELO

21.20 Come ti ammazzo il bodyguard

27

21.15 Il dottor Zivago

34

21.00 Sapore di mare

ITALIA2

21.10 Night Swim

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Redazione23 Ottobre 2026