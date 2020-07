Send an email

Follow on Twitter

Starace: “La Regione deve farsi carico delle spese necessarie per la pulizia delle spiagge libere dai rifiuti che il mare ci restituisce”

In questi giorni sono stati stanziati dalla Regione Puglia quasi 10.000 euro per azioni di tutela dei fruitori delle spiagge libere dal covid. Iniziativa lodevole, ma nello stesso spirito di tutela dei fruitori delle spiagge libere e dell’ambiente ritengo necessario ed urgente che la Regione debba farsi carico dell’onere economico di pulizia delle spiagge libere dai rifiuti che il mare ci restituisce.

Tutti i comuni costieri oggi sopportano da soli il costo per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti che dovrebbe, invece, essere a carico della comunità regionale, se non nazionale.



Il rifiuto del mare non è attribuibile solo alle città costiere ma a tutti i fruitori del mare e anche a chi vive all’interno.

Al di là del risultato elettorale presenterò una proposta di legge regionale in tal senso. D’altronde come assessore avevo già proposto un emendamento al piano regione dei rifiuti ad ANCI Puglia.

Il mare è di tutti e la sua tutela deve essere garantita da tutti: dai Comuni alla Regione, dalle Province allo Stato.



Innocenza Starace

Candidata alla regione Puglia

con Italia in Comune