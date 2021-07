Stanziati 8,615 milioni di euro dalla Regione per la bonifica e la messa in sicurezza dell’ex discarica di San Marco in Lamis

Campo: “Rimarginare un’ampia ferita ambientale e favorire la rigenerazione dell’area”

Piemontese: “Intervento sul sito più vasto della Capitanata con fondi del Patto per la Puglia”

Sono stati assegnati al Comune di San Marco in Lamis i fondi necessari per mettere in sicurezza e bonificare l’ex discarica in contrada Coppe Casarinelli.

La Regione ha stanziato per questo intervento 8.615.000 euro, destinati a “l’esecuzione di misure di prevenzione e/o messa in sicurezza di emergenza di ex discarica attraverso la realizzazione di opere in grado di isolare ed impermeabilizzare il corpo rifiuti e di garantire la protezione dell’ambiente e della salute pubblica, ovvero di rimozione dei rifiuti quale sorgente primaria ancora potenzialmente in grado di contaminare” il territorio circostante.

Come previsto dalla delibera di Giunta Regionale, approvata lo scorso 7 luglio 2020 su iniziativa dell’allora assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, i fondi derivano dal Patto per la Puglia e “consentono di rimarginare una ferita ambientale aperta da troppo tempo – commenta il presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Paolo Campo – e che ora bisogna rimarginare per restituire alla comunità un’ampia porzione di territorio, peraltro interessato ad azioni di rigenerazione urbana che riguardano strutture produttive e residenziali”.

Purtroppo sono diversi gli impianti assimilabili a quello sanmarchese nella provincia di Foggia – Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Candela, Monteleone di Puglia e San Paolo di Civitate – e “la Regione Puglia è impegnata nella quantificazione delle risorse necessarie ad intervenire su ciascuna area critica – aggiunge il vicepresidente della Giunta regionale Raffaele Piemontese – oltre che nella definizione delle più efficaci procedure di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio dell’esecuzione delle opere. L’impianto di San Marco in Lamis è certamente il più vasto ed è per tale ragione che ha ottenuto precedenza sugli altri, avviando un percorso virtuoso a beneficio della comunità sanmarchese e non solo”.