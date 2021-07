Stangata sulle bollette: da luglio la luce aumenta dal 9,9% e il gas del 15,3%

Stangata su luce e gas. Tra luglio e settembre, la bolletta dell’elettricità aumenterà del 9,9% e quella del gas del 15,3%. Ad annunciarlo è Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente secondo cui «anche per l’Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime – in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia – nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato a un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre».

