Stamattina la consegna dei panettoni agli anziani di San Giovanni Rotondo

Questa mattina la vicensindaco e assessore alle Politiche Sociali, Mariapia Patrizio, insieme alle associazioni di volontariato Misericordia, Vab, Gamma 27 e Croce Rossa, ha consegnato i panettoni agli anziani della quarta e quinta età (over 85) residenti a San Giovanni Rotondo come omaggio natalizio che di anno in anno l’amministrazione comunale rinnova da tradizione.



«Sono stati 800 gli anziani che hanno ricevuto il tradizionale pensiero natalizio di auguri per le festività – ha fatto sapere la vicesindaco Patrizio – La volontà di portare gioia nelle case dei nostri amati nonnini, ogni anno si tramuta in uno scambio di sorrisi e umanità da parte di chi, nonostante la solitudine e le molte difficoltà, non si risparmia in riconoscenza e gratitudine».



«Non posso esimermi dal ringraziare come sempre i volontari delle associazioni del nostro territorio, volenterosi e instancabili, importante sostegno per la nostra comunità. Senza il loro contributo, non sarebbe possibile attuare concretamente le tante iniziative proposte dall’amministrazione» ha poi aggiunto.



Insieme al panettone, ad accompagnare il dono, una lettera di auguri da parte dell’amministrazione comunale:



“Carissimi, anche quest’anno ci prepariamo a vivere le festività del Natale in pandemia, un momento storico che fatica a passare e che oramai ci accompagna da quasi due anni. Nonostante tutto, cerchiamo di fare del nostro meglio, provando a guardare al futuro con speranza, una speranza che questo virus ha tentato di annebbiare un po’, mettendoci tutti a dura prova. La distanza, la necessità di indossare le mascherine, la chiusura di molti luoghi di incontro, il dover stare soli per molto tempo in lockdown. Passaggi della nostra vita che difficilmente dimenticheremo e che hanno segnato tutte le fasce della popolazione, in particolar modo la vostra. D’improvviso tanti tra voi si sono ritrovati a vivere nella solitudine della propria casa, a lottare con le proprie difficoltà senza poter godere dell’abbraccio di un parente, o della sua semplice ma amorevole presenza.



Per tutto questo e tanto altro, oggi con questo dono speriamo di poter scaldare i vostri cuori e di farvi sentire la nostra vicinanza, il nostro forte abbraccio di figli e nipoti, augurandoci di potervi stringere forte per davvero in un futuro prossimo e di non dover più demandare ai nostri soli occhi la trasmissione di tutti i sentimenti dell’animo umano.



È per voi oggi il nostro augurio di trascorrere con serenità la festività del Natale, nella consapevolezza che mai nessun virus potrà fermare la corsa dell’amore e che l’unione della nostra grande comunità ci aiuterà a superare anche questo momento, forti e speranzosi in un futuro più bello e luminoso per tutti”.





Dott.ssa Lucy Gemma, Ufficio stampa comune di San Giovanni Rotondo