Stamattina ho visto lo storico furgone della Lavanderia Minò

Manfredonia – STAMATTINA – ho rivisto lo storico furgone della lavanderia Mino’ – in via San Giovanni Bosco , in attesa di ricevere una consegna… Che commozione ho provato la storia – Squillava un piccolo autoparlante nell’aria , con il suo motto ripeteva – Lavanderia , tintoria Minò,serietà – Minò puntualità ,Minò precisione – servizio a domicilio consegna rapida. Questo furgoncino era guidato da un certo Marasco Michele. erano gli inizi degli anni ’70 . Girava per la città da mattina a sera… accompagnava le nostre giornate – con le canzoni di Mina…erano i tempi della serenità. Fu la prima evoluzione, il primo servizio all’avanguardia – Ricordo, noi bambini correvamo dietro al mezzo che girava per le strade … tanto è vero che il popolo sipontino – ci scherzava su la famosissima Minò , con un detto, ed era :

Lavanderia Minò – toju si fess e jiu no. Questo servizio durò fino a non molti anni fa. Oggi ho rivisto la storia paesana tornare per la città… grazie di cuore.

Di Claudio Castriotta