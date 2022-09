Stage di pesca sub alle Isole Tremiti con il Recordman Gabriele Delbene, ecco come iscriversi

L’A.S.D Apnea & Fishing Gargano organizza per il 24 e 25 settembre 2022 un seminario alle Isole Tremiti con il RecordMan Gabriele Delbene.

Lo stage è rivolto ad un pubblico di pescasub alle prime esperienze e a pescatori abituali che desiderano migliorare il livello delle catture e che vogliano perfezionare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche e motorie.

Caratteristica importante degli stage è il NUMERO CHIUSO a 4 per modulo per PERSONALIZZARE un percorso formativo orientato alla QUALITA’. Il lavoro è anche molto individualizzato, nelle discese l’istruttore segue da vicino o precede l’allievo durante l’esecuzione dei vari esercizi e ne riprende l’azione con una telecamera per poterne poi correggere gli errori nella successiva fase di ANALISI TECNICA dell’azione di caccia.

Spazio preponderante alla didattica delle TECNICHE EVOLUTE E MODERNE di pesca a cominciare da quella che è la madre di tutte, IL MOVIMENTO MIMETICO. I pilastri portanti di questa tecnica, ACQUATICITA’ E PERCORSO MIMETICO la rendono particolarmente adatta in questa condizione di estrema rarefazione delle prede, sempre più smaliziate.

Parte importante del lavoro verte anche sulla RESPIRAZIONE DEL PESCATORE che necessita di essere adattata alle situazioni per mantenere STANDARD di SICUREZZA altissimi insieme ad un’APNEA PERFORMANTE che è quella che spesso fa poi la differenza nella statistica delle catture.

Attraverso un METODO TRACCIA di semplicissimo apprendimento per i neofiti sarà un’impostazione ex novo, per gli intermedi una revisione e correzione delle cose già apprese con ANALISI e VALUTAZIONE dei risultati tempistici e di sicurezza. COMUNISSIMI a questi due stadi ERRORI e vizi occulti della preparazione al tuffo, anche tra gli espertissimi, che limitano fortemente le potenzialità ad apnee di pesca ancora sconosciute che ognuno di noi possiede.

In funzione sicurezza verrà spiegata nei suoi dettagli la MANOVRA GLOBALE DI RISALITA, semplice esecuzione tecnica da me ideata e divulgata dal 1989 che permette un guadagno nel tempo di apnea proporzionale alla profondità raggiunta e che dona una riserva d’aria vergine altrimenti dispersa esattamente nel momento più rischioso. Il suo scopo primario è comunque di dare una possibilità CONCRETISSIMA al pescasub solitario di sopravvivere al nostro nemico numero uno, la sincope a galla statisticamente quella più frequente.

Se volete contattarmi sarò felice di spiegarvi tutto nei dettagli senza nessun impegno. info WHATSAPP 333.9598374-331.8552211