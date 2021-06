“Avere il pubblico in presenza ad Euro 2020 è un segnale di speranza, prospettiva, ottimismo”. Lo ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di 24 Mattino. “Noi siamo all’interno di un percorso di graduale ritorno alla normalità. Il campionato di Serie A inizierà con pubblico in presenza seppur in percentuale, obiettivo 100% di capienza per ottobre”.