STABILIZZAZIONE LSU, D’ATTIS (FI): “I 100 LAVORATORI DI MANFREDONIA INSERITI NELLA BOZZA DEL DPCM, PROSSIMA SETTIMANA IN CONFERENZA UNIFICATA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La stabilizzazione dei circa 100 lavoratori socialmente utili del Comune di Manfredonia è inserita nella bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approderà il 30 marzo in Conferenza Unificata. Sono stato sollecitato ad intervenire dal nostro consigliere regionale Giandiego Gatta e dall’amministrazione comunale di Manfredonia, preoccupati dal clima di incertezza sul futuro occupazionale di questa categoria. Così, ho interloquito con il ministero della Pubblica Amministrazione, guidato dal Ministro Brunetta, e ho potuto registrare l’inserimento della loro stabilizzazione nel decreto. Si tratta di una notizia importante per 100 persone circa che prestano servizio nell’ente locale e che costituiscono una forza lavoro indispensabile per supportare i servizi erogati dall’amministrazione. Ora attendiamo gli esiti della Conferenza Unificata”.