SS89 Garganica: l’Anas risponde all’On. Tasso in Commissione Trasporti

Nel corso della seduta della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, tenutasi il

13 aprile scorso, l’ANAS ha risposto ad una interrogazione puntuale dell’On. Antonio Tasso

sullo “stato dell’arte” dei lavori di messa in sicurezza della SS 89 Garganica, relativamente

al tratto Manfredonia-Aeroporto Militare di Amendola.



Il Vice Ministro, On. Alessandro Morelli, ha comunicato la risposta dell’Ente preposto ai

lavori specificando che il progetto definitivo ha appena terminato l’iter autorizzativo:

assoggettabilità a VIA, Verifica Archeologica, Autorizzazione Paesaggistica, e infine

Conferenza di Servizi.



Ora il progetto verrà sottoposto, per l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione nel

prossimo mese di maggio; successivamente si procederà alla redazione del progetto

esecutivo, cui seguirà l’espletamento della procedura di appalto per l’affidamento dei lavori.

Per accelerare la realizzazione degli interventi in esame, l’ingegner Vincenzo Marzi è stato

nominato commissario straordinario con i poteri di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 32

del 2019.



“Speravo in uno stato di avanzamento dei lavori più apprezzabile – commenta l’On. Tasso

– ma non mi facevo illusioni, avendo, informalmente, già avuto aggiornamenti da contatti

ANAS. In ogni caso, adesso abbiamo un cronoprogramma che vedrà l’inizio lavori, al

massimo, l’1 dicembre 2022 con un “fine lavori” previsto entro 31 maggio 2025, con un

impegno di spesa di circa 68 milioni di euro. Per quello che mi riguarda, terrò contatti continui

con l’ing. Marzi in modo da avere aggiornamenti continui sullo stato dei lavori e con la

preziosa collaborazione tecnica dell’Associazione sindacale FAST-CONFSAL

monitoreremo la situazione”.



“La via di comunicazione Foggia-Manfredonia, inquadrata in una visione infrastrutturale

sistemica, diventa ancor più rilevante alla luce dell’auspicabile ripartenza dei voli

dell’aeroporto “Gino Lisa” – con incremento del flusso turistico che, da anni, indica il Gargano

come meta tra le più ambite d’Italia – dei lavori di ‘revamping’ del Porto Alti Fondali del

centro sipontino (con prevedibile aumento dei traffici di merci e utenti) e con la realizzazione

della stazione AV/AC di Foggia Cervaro” conclude il Vice Presidente del Gruppo Misto-Maie.