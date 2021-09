SS16 Day, con Antonio Tutolo c’è Gianni Rotice: “Dobbiamo far sentire la nostra voce”

Questa mattina, assieme a tanti rappresentanti delle Istituzioni e cittadini, ho partecipato all’evento simbolico di protesta “SS16 Day – La Provincia di Foggia alza la testa” organizzato dall’amico consigliere regionale Antonio Tutolo per accendere i riflettori sulla situazione di arretratezza infrastrutturale che, purtroppo, caratterizza il nostro territorio che non ha, difatti, “le gambe per correre”.

La realizzazione di infrastrutture rappresenta la condizione fondamentale per dare sviluppo, competività, attrattività e maggiore qualità della vita ad una Provincia che non può e non deve restare tristemente la Cenerentola d’Italia.

Intercettare finanziamenti ad hoc con progettualità strategiche e cantierizzare i progetti già approvati rappresenta una priorità assoluta ed un tratto distintivo del programma di governo della città proposto dalla coalizione che sostiene la mia candidatura a sindaco di Manfredonia.

Dobbiamo far sentire la nostra voce e dimostrare le nostre capacità, portando le istanze della città all’attenzione dei preposti Enti ed Istituzioni, avviando con loro, un percorso di confronto e condivisione che veda la partecipazione attiva della comunità alle decisioni da prendere. Solo così potremo trovare le risposte ai tanti problemi irrisolti di Manfredonia.