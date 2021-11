Squid Game: confermata la seconda stagione su Netflix

La seconda stagione di Squid Game è stata ufficialmente confermata. Dopo aver battuto tutti i record è diventato piuttosto evidente che lo show non sarebbe terminato con il finale, lasciato volutamente aperto, della prima stagione.

L’annuncio arriva attraverso una video-intervista postata su Twitter da AP Entertainment durante la quale il creatore della serie ha dichiarato: “C’è stato così tanto amore intorno a questa serie, e si è scatenata un’ondata di richieste talmente forte, che è quasi come se non avessimo altra scelta. Ma dirò che ci sarà davvero una seconda stagione. Le idee sono tutte nella mia testa in questo momento. Anzi, sono attualmente nel processo di pianificazione. Ma penso che per ora sia troppo presto per dire quando uscirà“.