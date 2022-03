Squadra di manutenzione del verde in azione su Piazza Marconi, Viale Aldo Moro e in zona D/32

RipuliAMO e risistemiAMO la città

Squadra di manutenzione del verde in azione su Piazza Marconi/Viale Aldo Moro e in zona D/32 per interventi straordinari di pulizia e potatura non effettuati da diversi anni.

Come nel caso degli alberi “Falso Pepe” di Piazza Marconi, i cui rami erano arrivati a toccare terra rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni sul marciapiede e pericoloso il transito di mezzi sulla viciniora sede stradale.

L’Assessore alla Transizione Ecologica, Giuseppe Basta, informa anche che sono in corso approfonditi interventi di pulizia e sfalcio degli spazi pubblici nella zona artigianale D/32 attesi da tempo da imprenditori e residenti. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla collaborazione per la conservazione del ritrovato stato di decoro urbano e vivibilità.