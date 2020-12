Spostamento per andare dai parenti anche nei giorni “rossi”

Il nuovo decreto varato dal governo in vista delle Feste non consente cenoni a Natale, Capodanno ed Epifania. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia intera sarà infatti “zona rossa”.

E’ stata però stabilita una deroga: sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti, a patto che non si sia in più di due persone e che ci si sposti una sola volta dalle 5 alle 22.