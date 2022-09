Sporting Manfredonia ripescato in Seconda Categoria

Ora è ufficiale: Atletico Apricena, Sporting Manfredonia e Uniti per Cerignola parteciperanno al prossimo campionato regionale di Seconda categoria. Sono 12 le società ripescate tra cui le tre foggiane.

Lo Sporting festeggia il ripescaggio in SECONDA CATEGORIA

È arrivata nel pomeriggio la tanta attesa ufficialità, del ripescaggio della nostra PRIMA SQUADRA, nel campionato di SECONDA CATEGORIA.

È durata quindi solo pochi mesi la delusione per il mancato salto di Categoria, dopo una cavalcata straordinaria nel campionato scorso, una serie infinita di Risultati utili consecutivi, che ci permisero di raggiungere la Finale Play Off, persa poi, in quel di Apricena.

Il primo a commentare questa ufficialità il Presidente/Giocatore

Giovanni Manzella:

” È stato premiato il lavoro della Società, nonché di un gruppo di ragazzi straordinari guidato con tanta passione e professionalità dal Mr. Piccoli e tutto lo Staff.”