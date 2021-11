Sport in lutto, morto Galeazzi

È morto Giampiero Galeazzi. Il cronista sportivo e conduttore della Rai ed ex canottiere aveva 75 anni; era malato da tempo di diabete.

Nato a Roma il 18 maggio 1946, Galeazzi in gioventù, dopo la laurea in economia era diventato professionista di canottaggio, per poi intraprendere la carriera di giornalista.