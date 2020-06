Spiagge affollate, Lopalco: “Rischio focolai”

“Un focolaio gestito bene non mi preoccupa, l’importante è che sia identificato e circoscritto velocemente”. Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, in collegamento con Agorà su Raitre, commenta così l’andamento del coronavirus in Italia.

“Il virus è fondamentalmente lo stesso – ha aggiunto Lopalco rispondendo a chi chiede se il Covid-19 sia indebolito o no -, non abbiamo prove che sia cambiato. E’ cambiata la circolazione del virus che è a bassa intensità, con meno portatori in giro, asintomatici, e cioè con cariche virali basse. Importante è non lasciarlo circolare liberamente”.

Quasi impossibile nelle spiagge e nelle piazze affollate, le cui immagini rimbalzano sui social da giorni. L’epidemiologo mette tutti in allarme: “La bassa circolazione virale porta a sottovalutare il rischio, che invece esiste, e ad allentare le misure di precauzione, ma così facendo si continua a far circolare il virus. E invece su questo bisogna insistere nella comunicazione: le misure di distanziamento sono precauzionali e vanno mantenute per prevenire la circolazione virale e quindi evitare che ripartano i contagi”.

fonte: https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/06/29/news/lopalco_coronavirus-260494388/