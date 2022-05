Spettacolo de l’Opera dei pupi antimafia a Monte Sant’Angelo

Quest’anno, in occasione della V edizione del Festival Michael, l’Associazione culturale Bantù ha rivolto l’attenzione ai ragazzi degli Istituti Comprensivi Giovanni XXIII e Tancredi-Amicarelli proponendo uno spettacolo de l’Opera dei pupi antimafia con Angelo Sicilia, Presidente e Direttore artistico della Marionettistica Popolare Siciliana.

Per non dimenticare Peppino Impastato, a pochi giorni dal 44esimo anniversario dalla sua morte, lo spettacolo “Peppino di Cinisi contro la mafia”, ci aiuterà a riscoprire la storia di un giovane coraggioso che ha saputo dire “no” alla mafia per educare la gente alla bellezza, l’unica vera arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertá.