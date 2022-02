Spettacolare derby tra Foggia e Bari, termina 2 a 2 sotto la pioggia. Le azioni salienti della partita

Grande spettacolo allo Zaccheria con 4 reti sotto la pioggia, Segano Curcio e Merola per i padroni di casa, mentre per il Bari vanno in gol Cheddira e Mallamo per il definitivo 2 a 2.

Zdenek Zeman, parla cosi nel post partita:

“Abbiamo commesso un errore grave, quello di abbassarci nel secondo tempo. Le condizioni atmosferiche non ci hanno aiutato. Nel secondo tempo il campo era impraticabile. Loro sono più abituati a questo tipo di campo, noi no. Loro hanno giocatori di spessore che hanno giocato anche in Serie A. Dalmasso è giovane e ha tanta voglia di imparare, deve solo costruire meglio”, afferma il tecnico del Foggia in sala stampa.