Spesa Sospesa, la lista delle aziende partecipanti

ELENCO AZIENDE PARTECIPANTI SPESA SOSPESA – 01/04/2020

✅ Eurospin, Via Gen. Umberto Nobile, Via G. D. Azzarone – Loc, Via Mezzanelle,l

✅ MIKIMAX, Via Scaloria 89

✅ Deco, Via Giuseppe di Vittorio 56

✅ Famila, Viale della Transumanza

✅ Md, Viale Michelangelo

✅ Gastronomia Tomaiuolo, Via delle Antiche Mura 275,

✅ Ipersoap, Via Martiri di Cefalonia 59

✅ Dok, Via Tratturo del Carmine 11

✅ Macelleria Gianni Di Cosmo, Via Torre Santa Maria 22

✅ Pasqualino Supermercato, Via IV Novembre 26,

✅ Luna Piena, Via Calle del Porto

✅ Supermercato DESPAR Via Rosati

✅ Supermercato DESPAR Via Torre Santa Maria

✅ Market Simone Viale Beccarini, 36

✅Sani Market, Via Vincenzo Capparelli n. 32,

✅ Market Giuseppe Lo Russo, Via Tribuna 137

✅ Gastronomia, Via Torre Santa Maria

✅ Fralumè, Via Scaloria 87

✅ Boomerang Market, Via Tribuna 124

✅ Coop Manfredonia, Via Arcivescovado ed in Viale Beccarini

✅ Punto Risparmio, Via Torre dell’Abate, 10

✅ Edicola Buona Giornata, Via Barletta, nei pressi del Poliambulatorio

✅ Lollo Bebè, Via Scaloria 2010/212

✅ Bimbilandya Piazza San Camillo de Lellis 21

✅ Bakery San Giuseppe,Via Barletta 43

✅ Gastronomia Lauriola, Via Antiche Mura 163

✅ Market Carpano Giuseppe, Viale Miramare 7