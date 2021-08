Speranza: “Ridotta a 7 giorni la quarantena per vaccinati con contatti stretti con positivi”

La quarantena per i vaccinati con contatti stretti con positivi sarà ridotta a 7 giorni con

tampone alla fine del periodo. A comunicare la riduzione del periodo di isolamento è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. Confermata invece la quarantena di 10 giorni per i non vaccinati.