Spalaneve e spargisale sulle strade provinciali

Sono in azione, sin dalle prime ore di questa mattina, i mezzi spalaneve e spargisale per liberare le strade provinciali e garantirne la percorribilità. Nei giorni scorsi, i bollettini di allerta meteo della Protezione Civile Nazionale e Regionale avevano preannunciato abbondanti nevicate, per questo ho allertato sin da subito operatori e tecnici della Provincia affinché predisponessero un piano per affrontare questa emergenza. Oltre 100 mezzi sono a lavoro per mitigare i disagi causati dalle abbondanti nevicate che stanno interessando la Capitanata, ma vi raccomando, comunque, di limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità.

Nicola Gatta – Presidente Provincia Foggia