“Sottoscrizione del manifesto per le parole non ostili: fatto!”

La stanchezza per una quotidianità diventata difficile per tanti, la rabbia per una città che non riesce a decollare, l’astio accumulato per questioni spesso più personali che politiche, portano a vivere la campagna elettorale come una sorta di guerra.

Alla fine, siamo tutti sulla stessa barca e con lo stesso obiettivo: siamo tutti alla ricerca di un buon capitano (o di una buona capitana) che possa traghettare Manfredonia verso un futuro migliore.

Ecco perché in questo periodo è necessario spendere le nostre energie non in inutili e sterili schermaglie, in piazza o sui social, ma per ricercare il migliore candidato o candidata alla guida della nostra città, con una squadra che davvero possa lavorare per il bene comune.

Ed ecco perché volentieri ho sottoscritto insieme ad altri 5 candidati sindaci il manifesto delle Parole O_Stili della Politica, affinché “attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile” nei confronti degli avversari, si educhi alla responsabilità le community di riferimento.

Buona campagna elettorale a tutte e a tutti, all’insegna del fair play!

Maria Teresa Valente

Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD